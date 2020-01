Coronavirus – WHO roept nog geen noodtoestand uit, maar zet spoedberaad donderdag voort

Het noodcomité van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft woensdag nog niet beslist om de uitbraak van een nieuwe variant van het coronavirus als een noodsituatie te bestempelen. De beslissing kan enkel genomen worden na een “gepaste overweging van al het bewijsmateriaal”, zo verklaarde de WHO, die erop wijst dat de zaken snel evolueren. De gesprekken zullen donderdag worden voortgezet. “Er vond vandaag een excellente discussie plaats binnen het comité, maar het was ook duidelijk dat we meer informatie nodig hebben om verder te gaan. Ik heb besloten het noodcomité te vragen morgen weer bijeen te komen om de discussie voort te zetten”, deelde Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO, woensdagavond mee op een persconferentie.

“De beslissing over het al dan niet uitroepen van een noodsituatie met internationale draagwijdte, is er een die ik zeer ernstig neem. En ik ben alleen bereid die te nemen met de gepaste overweging van al het bewijsmateriaal”, verklaarde hij nog. “Dit is een complexe situatie die nog evolueert”.

Het virus, dat 2019-nCoV wordt genoemd, is voor het eerst ontdekt in de Chinese stad Wuhan, waar zo’n 11 miljoen mensen wonen. Intussen heeft het virus al aan zeventien mensen het leven gekost. De voorbije 24 uur is het dodental zowat verdubbeld.

De Chinese autoriteiten hebben inmiddels honderden besmettingen gemeld en ook in Zuid-Korea, Thailand, Japan, de Filipijnen, Taiwan en de VS heeft het virus de kop opgestoken.

De WHO liet zich woensdag positief uit over de manier waarop China de uitbraak heeft aangepakt. “Het leiderschap en de tussenkomst van president Xi (Jinping) en eerste minister Li (Keqiang), en alle maatregelen die ze genomen hebben, zijn van onschatbare waarde geweest”, besloot de WHO-topman.

Het komt maar zelden voor dat de WHO een virusuitbraak tot noodsituatie met internationale draagwijdte uitroept. De WHO omschrijft zo’n gezondheidscrisis als een “uitzonderlijke gebeurtenis” die ook de volksgezondheid in andere landen bedreigt.

Bron: Belga