Copa del Rey – Real Madrid, zonder Courtois en Hazard, raakt ook ternauwernood voorbij derdeklasser

Enkele uren nadat Barcelona in de zestiende finales van de Copa del Rey op de valreep de overwinning pakte bij derdeklasser Ibiza (1-2), had ook Real Madrid het erg moeilijk bij een derdeklasser. De Koninklijke, nog zonder de geblesseerde Eden Hazard en met Thibaut Courtois negentig minuten op de bank, won met 1-3 bij Unionistas de Salamanca. Gareth Bale mocht bij Real nog eens starten en bedankte na achttien minuten met een raak afgeweken schot, 0-1. Romero Morillo (57.) bracht de thuisploeg na een knappe dribbel na rust echter op gelijke hoogte, waarna Real nog vol het gaspedaal moest induwen. Een knullig eigen doelpunt van Gongora (62.) en een erg late treffer van Diaz (90.+2) bezorgden de bezoekers alsnog de overwinning.

Real Sociedad rekende in haar bekerwedstrijd tegen Espanyol Barcelona niet op Rode Duivel Adnan Januzaj, die in verband wordt gebracht met een transfer naar AS Roma. De Basken haalden het dankzij goals van Barrenetxea Muguruza (45.+1) en Isak (62.) uiteindelijk met 2-0.

bron: Belga