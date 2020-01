Ben Hermans is lang out met meerdere breuken

Ben Hermans kwam vandaag ten val in de slotfase van de tweede etappe in de Tour Down Under. De renner van Israel Start-Up Nation lag minutenlang op de grond, maar reed de wedstrijd wel nog uit. Na afloop werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. Het verdict is hard, hij is maanden uit met meerdere breuken. Hermans was één van de vele slachtoffers van de valpartij in Australië. Meteen na de wedstrijd werd hij overgebracht naar het ziekenhuis en de diagnose is niet mals voor de Limburger, zo blijkt na onderzoek. “De diagnose is erger dan we verwacht hadden”, meldt zijn team. “Ben liep een gecompliceerde breuk op aan de schouder, een gebroken sleutelbeen en verschillende gebroken ribben. Hij zal zo snel mogelijk terugvliegen naar België waar hij moet geopereerd worden. Zijn herstel: twee maand”, klinkt het in een twitterbericht.

“We kennen Ben, hij is een harde kerel en we hebben er vertrouwen in dat hij sterker dan ooit zal terugkeren”, gaat het verder. “Herinner je vorig jaar, na een knieblessure won hij nog twee rittenkoersen (Ronde van Oostenrijk en Utah). Deze blessure is nog erger, maar Ben zal dit overwinnen.”

Bron: Belga