WTF! Zoveel betaalt Jennifer Aniston elke maand voor haar uiterlijk

De Amerikaanse actrice Jennifer Aniston geeft maandelijks honderdduizenden euro’s uit om er zo jong mogelijk uit te blijven zien. Dat geld gaat vooral naar cosmeticaproducten en professionele begeleiders.

Op haar 50ste ziet Jennifer Aniston er nog steeds hemels uit. Dat is niet alleen het werk van Moeder Natuur, maar tevens haar eigen discipline om zoveel mogelijk aan haar uiterlijk te werken. Elke maand geeft de ‘Friends’-actrice maar liefst 340.000 euro uit.

Wellnesscoach en privékok

Haar boekhouder heeft het over “kosten ter investering van een langdurige carrière”. “Het gaat om alle ingrepen die Jennifer doet om er in topvorm uit te zien. Om haar lichaam en gezicht jong en vitaal genoeg te houden om competitief te blijven in Hollywood. Daartoe behoren ook de lonen van Jennifers vaste wellnesscoach, een privékok die de door die coach aanbevolen gerechten bereidt, haar privétrainer en haar masseuse. Die werken dagelijks voor én met haar. Samen met hen is Jennifer zo’n 4 tot 6 uur per dag met haar lichaam bezig”, lezen we in TV Familie.

Dure cosmeticaproducten

Behalve professionele begeleiders maakt Jennifer gebruik van heel wat peperdure cosmeticaproducten, zoals crèmes en lotions van het merk La Mer die al snel 500 euro per stuk kosten. Ook laat ze elke maand haar nagels, wenkbrauwen en tanden behandelen in een beautysalon en ondergaat ze regelmatig een laserbehandeling om haar huid in topconditie te houden.