Netflix rijft prestigieus biodrama van Bradley Cooper binnen

Nadat het met ‘The Irishman’ en ‘Marriage Story’ dit jaar twee Oscarnominaties in de categorie ‘beste film’ in de wacht sleepte, verzekert Netflix zich nu opnieuw van een Oscarkandidaat. Het streamingplatform heeft alle rechten op de nieuwe film van Bradley Cooper verworven: een biografisch drama over de in 1990 overleden Amerikaanse componist, dirigent en muzikant Leonard Bernstein.

Cooper zal in de regiestoel zitten. Het wordt zijn tweede regieproject na ‘A Star Is Born’ uit 2018. Het drama draait rond het complexe huwelijk van Bernstein met zijn vrouw, Felicia Montealegre, en overspant zo’n 30 jaar. Bernstein was een belangrijke figuur in de rock- en popgeschiedenis. Zo ontdekte de man het enorme potentieel van The Beatles, The Beach Boys, The Byrds en anderen. Hij was zelf ook een begenadigd muzikant en componist. De man schreef muziek voor theater, opera, ballet en koren. Als pianist componeerde hij ook verscheidene werken voor piano. Bernstein overleed op 72-jarige leeftijd in New York.

Netflix haalt voor de film een rits topproducers van stal: onder anderen filmveteraan Martin Scorsese, zwaargewicht Steven Spielberg en ‘Joker’-regisseur Todd Phillips verlenen hun medewerking. Ook Cooper zal als producer aan de slag gaan.

Succes van ‘A Star Is Born’

‘A Star Is Born’ reef zo’n 434 miljoen dollar binnen aan de wereldwijde box office en verzamelde acht Oscarnominaties, waarvan het één verzilverde. Vooral ‘Shallow’, een single uit de soundtrack van de film, kon op veel lof rekenen. Het duet van Cooper met zijn medehoofdrolspeelster Lady Gaga werd bekroond met onder meer een Oscar, Golden Globe, BAFTA Award en Critics’ Choice Movie Award.

De film over Bernstein – die nog geen titel draagt – zal hoogstwaarschijnlijk begin volgend jaar in productie gaan. Netflix zal de film eerst uitbrengen in de bioscoop.