‘Monty Python’-regisseur Terry Jones overleden

De Britse komiek en regisseur Terry Jones is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij was, samen met enkele anderen, het brein achter de ‘Monty Python’-franchise.

In 2016 werd bij Terry Jones dementie vastgesteld, meer bepaald progressieve afasie, een hersenaandoening die het spraakcentrum aantast. De briljante komiek, schrijver en regisseur overleed dinsdag in het bijzijn van zijn vrouw Anna in Londen.

Absurde humor

Jones vormde samen met Michael Palin, Terry Gilliam, Eric Idle, Graham Chapman en John Cleese het iconische Britse comedygezelschap ‘Monty Python’, dat wereldberoemd werd door hun absurde, droge humor.

‘Always look on the bright side of life’

De eerste aflevering van het satirische sketchprogramma ‘Monty Python’s Flying Circus’ werd in 1969 uitgezonden en bleek meteen een schot in de roos. Maar ook de ‘Monty Python’-films werden razend populair. Jones regisseerde de drie films, ‘The Holy Grail’ (1975), ‘Life of Brian’ (1979) en ‘The Meaning of Life’ (1983).

In onderstaande video bespreekt Terry Jones verschillende legendarische scènes uit ‘Monty Python and the Holy Grail’.