Leen Dendievel waarschuwt voor frauduleuze Proximus-factuur

View this post on Instagram

Waarschuwing!!! Deze kreeg ik in mijn bus. Ik ben, en ben NOOIT bij @proximus geweest. Daarom wist ik dat DEZE NIET KLOPT!!! Ik stuurde dit naar de politie, heb proximus zelf gebeld, maar ze sturen me van het kastje naar de muur. Volgens de politie moet ik de gerechtsdeurwaarder bellen 🤷‍♀️, die man zal zelf niet weten dat zijn naam er opstaat waarschijnlijk, en van proximus moest ik via ‘contact’ een nota maken op de website, terwijl ik herhaardelijk om een mailadres vroeg. Ik kan ook egoïstisch zijn en dit niet delen. Ik dacht alleen maar aan de ouderen, grootouders en mensen die onoplettend zijn en ter goeder trouw deze WEL zouden betalen. Iedereen heeft wel iemand in zijn familie. En toen ik gisteren polste bij vrienden, hadden ook zij deze al ontvangen en tevergeefs actie ondernomen. Bij deze, KIJK GOED, NIET BETALEN, en graag gedaan @proximus dat ik jullie wil behoeden van boze klanten! TOPSERVICE! Ik ben bij @base.belgium by the way (blij mee)