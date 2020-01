IN BEELD. Slachtoffers vulkaan houden hilarische modeshow met gedoneerde kledij

Door de uitbarsting van de Taalvulkaan heerst er al een hele tijd chaos op de Filipijnen. Ongeveer half miljoen mensen hebben hun huis moeten achterlaten en leven nu tijdelijk in opvangcentra. Die centra ontvangen geregeld donaties. Dekens, voedsel en… kleren. Heel handig, zou je denken. Ware het niet dat de kledij niet altijd even gepast is voor het leven in een opvangcentrum.

Mensen doneren massaal spullen aan de centra die de Filipijnen opvangen die hun huis kwijt zijn door de vulkaan. Een mooi gebaar, maar soms zitten er kleren bij die ze niet echt kunnen gebruiken, zoals galajurken, hoge hakken, uniformen, een zeemeerminnenstaart en zelfs trouwjurken.

Gelukkig zien de slachtoffers er de humor van in, en om de tijd te doden houden ze een modeshow met alle gekke kleren die toestromen. Zo bewijzen die bizarre outfits toch nog hun nut!