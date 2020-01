Europa waakzaam voor nieuw coronavirus

Het nieuwe coronavirus dat net voor het jaareinde opdook in China heeft onze contreien nog niet bereikt. In België is er geen reden tot grote ongerustheid, maar de waakzaamheid is wel verhoogd. Intussen stierven al 17 mensen aan het virus in China.

België volgt de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie op, die de lidstaten adviseren. De risk assessment group, een team van Belgische experten onder leiding van het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano, stuurt deze week extra informatie aan ziekenhuizen en artsen. Zo weten zij hoe ze het coronavirus herkennen, en hoe ze ermee moeten omgaan.

“Moest het virus onze gebieden bereiken, dan is Europa klaar om te reageren”, zo zegt professor Herman Goossens van UAntwerpen, die het door de Europese Commissie gefinancierde PREPARE Outbreak Mode Committee coördineert. “Europa heeft de nodige structuren en middelen om klaar te staan moest er zich een pandemie voordoen.”

Opletten voor mutaties

Steeds meer landen nemen voorzorgsmaatregelen nu is gebleken dat al 17 Chinezen zijn gestorven aan het nieuwe virus. Ook in Japan, de Filipijnen, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand, Macau, Hongkong en de Verenigde Staten is het nieuwe coronavirus al vastgesteld. China vreest dat de situatie binnenkort zal verergeren. “De mogelijkheid bestaat dat het tot een virale mutatie en verdere verspreiding van de ziekte komt”, klinkt het.