Zoekactie naar mogelijk tiental vluchtelingen voor kust van De Panne

Vanochtend is voor de kust van De Panne een zoekactie aan de gang naar vluchtelingen die in de zee gingen met een bootje. Die actie werd vanmorgen gestart na een melding van mensen in het water. Volgens burgemeester Bram Degrieck is de scheepvaartpolitie nog op zoek naar een tiental mensen in het water. “Rond 5 uur dinsdagochtend kregen we melding van een bootje op het water”, zegt Degrieck. “Een vijftal vluchtelingen was al zelf uit het water geraakt.”

Ondertussen zoekt de scheepvaartpolitie met enkele boten dus nog naar vermoedelijk een tiental mensen in het water. Door het slechte weer was zoeken met de reddingshelikopter niet mogelijk.

