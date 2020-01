Trump haalt in aanwezigheid van Thunberg uit naar “onheilsprofeten”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een toespraak op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos gewaarschuwd voor “onheilsprofeten” en “voorspellingen van de apo­ca­lyps”. Hoewel hij niet rechtstreeks over het klimaatdossier sprak, wordt zijn uitspraak beschouwd als een uithaal naar de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, die aanwezig was bij de toespraak van Trump. De 17-jarige Greta Thunberg was dinsdag in Davos aanwezig om tijdens het Wereld Economisch Forum deel te nemen aan een panelgesprek met andere actievoerders. Thunberg vroeg er om meer naar de jongeren te luisteren en om meer daadkracht te tonen bij de strijd tegen klimaat. Die discussie vond plaats onder de titel “het vermijden van een klimaatapocalyps”.

“We moeten de eeuwige onheilsprofeten en hun voorspellingen van de apocalyps verwerpen”, klonk het vrij kort daarna in een toespraak van Trump. Zonder het woord klimaat in de mond te nemen, pleitte Trump voor een positievere houding van politieke en economische actoren. “Dit is geen tijd voor pessimisme, dit is een tijd voor optimisme”, klonk het.

Trump somde tijdens zijn toespraak ook een lange lijst verwezenlijkingen van de Amerikaanse economie op. De president schreef de verdienste aan die resultaten volledig toe aan zijn eigen beleid, door te wijzen op onder meer nieuwe handelsakkoorden en doorgevoerde dereguleringen. “Jaren van economische stagnering hebben plaatsgemaakt voor een brullende geiser vol economische kansen”, zo klonk het. Hij prees de VS ook voor de productie van gas en petroleum, maar zweeg over hernieuwbare energie.

Bron: Belga