Trivago misleidde Australische consumenten

Hotelboekingssite Trivago heeft de Australische consumentenwetgeving overtreden door misleidende informatie te geven over hotelkamerprijzen op zowel zijn website als in televisiereclames. De rechter oordeelde dat Trivago vanaf ten minste december 2016 consumenten heeft misleid door te stellen dat gebruikers op de website snel en simpel de goedkoopste tarieven voor ieder willekeurig hotel zouden vinden. Dat schrijft de ACCC, de Australische concurrentie- en consumentencommissie, op haar website. De boekingssite gebruikte echter een algoritme waardoor vaak niet de goedkoopste tarieven voor consumenten naar boven kwamen, maar het aanbod van hotelreserveringssites die Trivago het hoogste bedrag per klik betaalden. “De ranglijst van de hotelkamerprijzen was voornamelijk gebaseerd op welke online boekingssites Trivago het meest wilden betalen”, aldus voorzitter Rod Sims die de zaak namens de ACCC aanspande.

Welke gevolgen de veroordeling heeft, is nog onduidelijk. De rechter bepaalt tijdens een nog te houden hoorzitting welke straf Trivago krijgt.

Bron: Belga