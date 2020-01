Standard laat Mpoku vertrekken naar Abu Dhabi

De transfer van winger Paul-José Mpoku van Standard naar Al-Wahda uit Abu Dhabi is afgerond, zo maakte makelaarsbureau Stirr Associates vandaag bekend. De 27-jarige Mpoku was sinds de zomer van 2017 terug op Sclessin. Destijds kwam hij over van het Italiaanse Chievo Verona. Eerder speelde Polo al tussen 2011 en 2015 aan de boorden van de Maas. Na zijn eerste passage in Luik trok Mpoku in 2015 naar het buitenland, maar doortochten in Italië bij Cagliari en Chievo waren geen onverdeeld succes. Ook een uitleenbeurt aan het Griekse Panathinaikos bracht geen soelaas voor de Congolese international, die een deel van zijn opleiding in Engeland heeft genoten, bij Tottenham Hotspur en Leyton Orient.

Na het eerdere vertrek van topschutter Renaud Emond naar het Franse Nantes is Mpoku al de tweede smaakmaker die Standard op korte termijn verliest. Aan het einde van het seizoen verruilt Dimitri Lavalée dan weer Luik voor de Duitse eersteklasser Mainz.

bron: Belga