Nederlandse veldrijdster Denise Betsema nam onbewust vervuild voedingssuplement

Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) mag na een dopingschorsing opnieuw in competitie komen. Haar positieve controle was een gevolg van een vervuild voedingssuplement, verduidelijkte de 26-jarige Nederlandse op een persconferentie in Waasmunster. Betsema testte bij antidopingcontroles na de crossen in Hoogerheide (27 januari 2019) en Middelkerke (16 februari 2019) positief op het gebruik van anabole steroïden. Ze werd daarop geschorst door de Internationale Wielerunie en door haar team op non-actief gezet. De UCI maakte de schorsing onlangs ongedaan.

“Ik zit hier met een dubbel gevoel”, vertelde Betsema. “Ik ben blij dat ik hier mag zitten en dat ik zaterdag mijn comeback kan maken. Anderzijds is het niet gemakkelijk mijn verhaal uit de doeken te doen. Ik heb na de bewuste crossen een negatieve dopingtest afgelegd. Pas bij verdere analyse zijn er afwijkende waarden vastgesteld. Daar kreeg ik op 5 april voor het eerst iets van te horen. Meteen zakte mijn wereld in. Ik was in shock en trachtte het nieuws te verwerken. Ik wou onmiddellijk mijn onschuld bewijzen. Na een heel pak pistes die we bewandelden om mijn gelijk te halen, namen wij het besluit voedingssupplementen te laten onderzoeken. Daar bleek het probleem te zitten.”

“Op advies van een huisarts haalde ik mijn voedingssupplementen bij een apotheker in België. Dit omdat de kwaliteitseisen hier heel hoog zijn. De kans op contaminatie zou onbestaande zijn. Niet dus. Ik bleek uiteindelijk een vervuiling te hebben van 0,37 procent. Met mijn advocaat slaagden we erin mijn onschuld te bewijzen nadat we die voedingssupplementen lieten testen in een door het WADA erkend laboratorium. Afgelopen vrijdag werd me een voorstel gedaan vanuit de UCI. Een schorsing van zes maanden vanaf 5 april. Daarnaast de schrapping van mijn uitslagen vanaf de wereldbekercross in Hoogerheide. De UCI kwam met de melding dat ik nooit de intentie heb gehad om doping te gebruiken. Ik ging akkoord met het voorstel van de UCI. Wat kon ik anders? Ik mag immers weer koersen en dat is mijn hele leven. Erg is dat iedere sporter dit kan overkomen. Ik heb een nachtmerrie achter de rug waarin ik gelukkig heb kunnen terugvallen op mijn naasten, mijn team en nog een pak andere mensen. Ik ben klaar om zaterdag in Zonnebeke opnieuw de strijd aan te gaan.”

bron: Belga