“Moeten vermijden dat vluchtelingen van hier het water ingaan”

Zowel voor de kust als op het strand van De Panne is deze voormiddag een zoekactie aan de gang. Een veertiental vluchtelingen probeerde met een bootje de oversteek naar Groot-Brittannië te maken, maar het bootje kapseisde. Volgens de burgemeester van De Panne, Bram Degrieck, zijn zeker vijf mensen op eigen kracht uit het water geraakt. Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé wil vermijden dat vluchtelingen nog vanaf de Vlaamse kust het water kunnen ingaan. “Het is zeldzaam dat er vanaf de Belgische kust bootjes vertrekken richting Groot-Brittannië”, zegt Decaluwé. “Meestal gebeurt dat vanuit Noord-Frankrijk, maar door de strenge controle daar verplaatst het probleem zich naar België. We zullen dus een tandje moeten bijsteken.”

De West-Vlaamse gouverneur had recent nog een overleg met de betrokken diensten in Frankrijk en Groot-Brittannië en met Interpol om de problematiek rond de bootvluchtelingen aan te pakken. “We moeten meer middelen inzetten om te vermijden dat er vluchtelingen het water ingaan. Het is te gevaarlijk, en dat bewijzen de feiten in De Panne vandaag opnieuw.”

bron: Belga