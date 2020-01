Kir tekent geen beroep aan

Burgemeester Emir Kir van Sint-Joost-ten-Node heeft besloten om geen beroep aan te tekenen tegen zijn uitsluiting uit de PS. Dat heeft hij gezegd op televisiezender RTL-TVi. De PS zette Kir zaterdag uit de partij omdat hij in december een ontmoeting had gehad met twee extreemrechtse Turkse burgemeesters, in het gezelschap van vier andere Turkse burgemeesters. Het Kamerlid van de Franstalige socialisten ontkende niet dat hij zijn Turkse collega-burgemeesters had ontmoet, maar zegt dat hij de twee extreemrechtse politici niet als dusdanig heeft uitgenodigd.

De tuchtcommissie van de Brusselse PS-federatie oordeelde niettemin dat die ontmoeting een breuk betekende met het cordon sanitaire dat de partij handhaaft ten aanzien van extreemrechts.

Hoewel Kir nog steeds wordt gesteund door de socialistische militanten in zijn eigen gemeente, heeft hij besloten om geen beroep aan te tekenen. “Ik wil die lijdensweg niet opnieuw meemaken”, zei hij op RTL-TVi. “Ik ben op onmenselijke wijze behandeld (…) En die veronderstelde verwantschap met extreemrechts, daar word ik kotsmisselijk van. Ik heb mijn hele leven lang gestreden tegen extreemrechts.”

bron: Belga