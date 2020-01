Jupiler Pro League – Anderlecht verhuurt Luka Adzic aan FC Emmen

Anderlecht verhuurt zijn Servische aanvaller Luka Adzic tot het einde van het seizoen aan de Nederlandse eersteklasser FC Emmen. Dat laat RSCA weten op Twitter. “Hij doet het seizoen uit in de Eredivisie en gaat ervaring opdoen bij FC Emmen”, klinkt het in de tweet. De Nederlanders hebben geen aankoopoptie. De 21-jarige Adzic kwam in juli 2018 over van Rode Ster Belgrado en kostte 800.000 euro. Vorig seizoen haalde de linksbuiten geen enkele keer de selectie, dit seizoen mocht hij zes keer opdraven.

De veertienvoudige Servische jeugdinternational hoopt bij Emmen, twaalfde in de Eredivisie, meer speelminuten op te doen.

bron: Belga