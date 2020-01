Jambon wijst gebruik van joodse karikaturen op Aalst carnaval af

Vlaams minister-president Jan Jambon vindt dat de carnavalisten van Aalst beter geen joodse karikaturen hadden gebruikt. “Ik denk dat de carnavalisten best zouden rekening houden met mensen die ze in het vizier pakken en de vraag stellen: ‘Getuigt dit nog wel van goede smaak?’. Als je weet wat die bevolking meegemaakt heeft, is het dan echt nodig om in de sfeer van Aalst carnaval te trekken. Dus ik denk ook dat men dat beter niet gedaan had”, zo zei Jambon aan Belga in de marge van een bezoek aan het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in Polen. Het Aalsterse carnaval kwam tijdens de vorige editie in opspraak. Op een praalwagen stonden joodse karikaturen afgebeeld, met pijpenkrullen, haakneuzen en een grote kist met geld. Er kwam niet alleen kritiek van de joodse gemeenschap, ook de Unesco noemde de karikaturen respectloos. De VN-organisatie heeft het Aalsterse carnaval intussen van de lijst met immaterieel cultureel erfgoed verwijderd.

De burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese (N-VA), heeft de verantwoordelijke carnavalisten steeds verdedigd door te benadrukken dat die niet de intentie hadden om te kwetsen. Maar enkele dagen geleden noemde N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever het gebruik van de karikaturen “lomp”.

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon vraagt de Aalsterse carnavalisten nu om rekening te houden met de achtergrond en het sentiment van de joodse gemeenschap. “Het carnaval van Aalst is iets heel speciaal. Daar wordt met alles en iedereen gelachen. Maar ik begrijp heel goed dat je de specificiteit van Aalst carnaval niet aan de wereld uitgelegd krijgt”, aldus Jambon. Daarom zouden de carnavalisten volgens Jambon “best rekening houden met mensen die ze in het vizier pakken en de vraag stellen: ‘Getuigt dit nog wel van goede smaak?’. Als je weet wat die bevolking meegemaakt heeft, is het dan echt nodig om in de sfeer van Aalst carnaval te trekken. Dus ik denk ook dat men dat beter niet gedaan had.”

bron: Belga