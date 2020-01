“Het leek op een geassisteerde zelfdoding. Ik begreep niet goed wat het verschil was met euthanasie, wat er zoveel beter was. Het was zo onduidelijk dat Tine had kunnen sterven.” Dat zei Sophie Nys, zus van Tine, voor het hof van assisen, gevraagd naar waarom ze stiekem gesprekken had opgenomen met de beschuldigden na de euthanasie van haar zus. Sophie Nys verklaarde dat ze vond dat ze de waarheid over de euthanasie niet te horen kreeg. “Dokter (naam van huisdokter, nvdr.) had gezegd dat hij er niets mee te maken had, met die euthanasie. Maar de psychiater (de derde beschuldigde, nvdr.) zei dat de huisdokter de derde handtekening had gezet. Daardoor heb ik beslist om heimelijk een opname te maken van de volgende gesprekken. Dat was niet netjes, maar we wilden weten hoe het was kunnen gebeuren”, zei de vrouw. De opnames zullen later afgespeeld worden voor het hof van assisen.

De zus vertelde ook over het gesprek met de psychiater kort voor de euthanasie van Tine. “De psychiater stond achter het idee dat er voor Tine niets meer was. Dat ze een lost case was, zo kwam het over. Dat Tine geen behandeling meer wou en dat ze daarin meeging. Er was niets hoopvol tijdens dat gesprek.”

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

bron: Belga