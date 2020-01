Greet Minnen door naar tweede ronde van Australian Open

Greet Minnen (WTA 119) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Ze haalde het in drie sets van de Wit-Russin Aliaksandra Sasnovich (WTA 94) De 22-jarige Minnen, die voor het eerst in haar loopbaan de hoofdtabel van een grandslamtoernooi bereikte, versloeg op het hardcourt van Melbourne in de eerste ronde Sasnovich in drie sets: 6-7, 6-4 en 5-7. De partij duurde meer dan 2,5 uur. In de volgende ronde wacht voor Minnen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 26).

Minnen plaatste zich als qualifier voor haar eerste hoofdtabel op een Grand Slam. Ze versloeg in de kwalificaties achtereenvolgens de Australische Kaylah Mcphee (WTA 228), de Chinese Fang Ying Xun (WTA 220) en de Oostenrijkse Barbara Haas (WTA 143).

Vandaag komen normaal de vier Belgische vrouwen in actie in Melbourne. Alison Van Uytvanck (WTA 47) verloor eerder op de dag van de Française Fiona Ferro (WTA 63) in twee sets (6-2 en 6-1). Belgiës nummer 1 Elise Mertens (WTA 17) kijkt later nog de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA 86) in de ogen en Kirsten Flipkens (WTA 81) gaat de strijd aan met de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 22).

Normaal zouden Van Uytvanck en Minnen maandag in actie komen, maar hun wedstrijd werd uitgesteld door regen.

