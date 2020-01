Gewezen topman van Interpol tot 13,5 jaar cel veroordeeld in China

De Chinees Meng Hongwei, de voormalige topman van de internationale politieorganisatie Interpol, is tot een celstraf van dertien jaar en zes maanden veroordeeld. Dat heeft het ministerie van Justitie meegedeeld. Meng werd schuldig bevonden aan corruptie. De 65-jarige Meng, die ook voormalig viceminister van de Openbare Veiligheid is, moet voorts een boete van 2 miljoen yuan (ruim 260.000 euro) betalen, zo oordeelde de rechtbank in Tianjin.

Meng was in 2016 tot voorzitter van de internationale politieorganisatie gekozen. In september 2018 haalde hij de internationale krantenkoppen nadat zijn echtgenote meedeelde dat Meng vermist was geraakt toen hij op reis was naar China. Ook Interpol verklaarde niet te weten waar zijn topman was. Pas nadat de internationale politieorganisatie bij de Chinese regering navraag had gedaan over Meng, gaf China toe dat hij was opgepakt.

In juli vorig jaar had Meng voor de rechtbank al schuldig gepleit aan passieve corruptie. Volgens de Chinese staatsmedia zou hij voor van omgerekend 1,86 miljoen euro steekpenningen hebben aangenomen.

Volgens de Chinese staatsmedia zal Meng niet in beroep gaan.

Bron: Belga