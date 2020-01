Geweld tegen Rohingya – ‘Regering Myanmar niet schuldig aan genocide op Rohingya’, stelt onderzoekscommissie

De regering van Myanmar is niet schuldig aan genocide op Rohingya. Dat stelt een onderzoekscommissie die door de autoriteiten van het land zelf is aangesteld. De commissie stelt wel vast dat een aantal militairen buitensporig geweld hebben gebruikt en mensenrechten hebben geschonden, zoals het “doden van onschuldige dorpsbewoners en het vernielen van hun huizen”. “Er is onvoldoende bewijs dat de gepleegde misdaden zijn begaan met de bedoeling een nationale, etnische groepering geheel of gedeeltelijk uit te roeien”, stelt de onderzoekscommissie. Mensenrechtenorganisaties zijn het daar niet mee eens en verwerpen deze conclusie.

Rohingya vormen een moslimminderheid in Myanmar die door de regering zou worden onderdrukt, met name in de staat Rakhine. Ruim 700.000 Rohingya zijn sinds augustus 2017 gevlucht naar buurland Bangladesh. Daar leven veel van hen in opvangkampen.

De vermeende genocide op Rohingya wordt behandeld door het Internationaal Gerechtshof (ICJ) van de VN in Den Haag. Donderdag komt de zaak daar weer aan bod. De regeringsleider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft volkerenmoord altijd ontkend.

Bron: Belga