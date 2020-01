Fred Vanderbiest keert als assistent terug naar KV Mechelen

Fred Vanderbiest (42) stopt na minder dan vijf maanden als hoofdcoach van RWDM, de nummer acht in eerste amateur. Hij wordt opnieuw assistent-trainer bij KV Mechelen. Zowel met KVM als met RWDM is er een mondeling akkoord over de terugkeer van de T2. Dat heeft Malinwa aangekondigd. KV Mechelen stopte in onderling overleg de samenwerking met Bart Janssens, die Vanderbiest was opgevolgd en nu weer moet plaatsmaken voor VDB.

“We zijn zeer tevreden dat Fred terugkeert. Dit was een opportuniteit voor onze staf”, zo zegt algemeen directeur Frank Lagast. Bij KVM wordt Vanderbiest opnieuw de rechterhand van T1 Wouter Vrancken.

Vanderbiest begon in 2018 als assistent-trainer Achter de Kazerne. Afgelopen zomer werd hij hoofdtrainer van RWDM, de club waar de voormalige middenvelder de jeugdreeksen doorliep en zijn profdebuut vierde. Als hoofdcoach deed Vanderbiest ook nog ervaring op bij KV Oostende, Cercle Brugge, Antwerp, Aris Limassol en Lierse. Bij KSV Roeselare was hij één seizoen T2.

bron: Belga