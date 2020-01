Conflict VS-Iran – Drie raketten slaan in naast Amerikaanse ambassade in Bagdad

In Bagdad zijn maandag drie raketten ingeslagen in de zwaarbeveiligde groene zone in de Iraakse hoofdstad. De projectielen kwamen terecht in de buurt van de Amerikaanse ambassade, zo melden veiligheidsbronnen. Er is voorlopig geen sprake van slachtoffers. De voorbije weken gebeurde het wel vaker dat Amerikaanse soldaten en diplomaten in Irak werden geviseerd. De aanslagen werden nooit opgeëist, maar de verdenkingen gaan meestal uit naar sjiitische milities die gelinkt worden aan buurland Iran.

Bron: Belga