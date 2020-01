Champions League basket (m) – Antwerp Giants wint voor de eer van Poolse Anwil Wloclawek

Antwerp Giants heeft dinsdag op de twaalfde speeldag van de Champions League basketbal met 99-87 gewonnen van het Poolse Anwil Wloclawek. Een leuke eerredder, maar Antwerp was al uitgeschakeld. Het ging voor Antwerp om de vierde zege dit seizoen, en dat zonder de geblesseerden Hans Vanwijn, Victor Sanders en Dave Dudzinski. De troepen van Christophe Beghin domineerden van bij de start: na een kwart stond het 22-19, bij de rust 50-43, met dank aan een ontketende Ibrahima Fall Faye, die goed was voor 24 punten, 7 rebounds, 3 assists en 3 steals.

Op vijf minuten van het einde kwamen de bezoekers nog even terug tot 81-77, maar de Giants hielden stand. Volgende dinsdag moeten de Antwerpenaren naar het Franse Pau-Lacq-Orthez. De eerste vier van elke poule stoten door, maar daarvoor komt Antwerp niet meer in aanmerking.

bron: Belga