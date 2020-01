Brusselse PS tolereert geen uitzonderingen meer op cordon sanitaire

De Brusselse PS zal geen uitzonderingen meer tolereren op het cordon sanitaire tegen extreemrechts. Dat zegt de voorzitter van de Brusselse afdeling en PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej aan Le Soir en Bel-RTL.

Vorige week zette de Brusselse PS Kamerlid en burgemeester van Sint-Joost-ten-Node Emir Kir uit de partij nadat hij een ontmoeting had gehad met twee extreemrechtse Turkse burgemeesters. Een waarschuwing voor alle partijleden, zegt de voorzitter van de Brusselse afdeling Ahmed Laaouej. “Ik kijk niet achter mij, maar voor mij. Elk lid van de partij weet nu dat er vanaf nu geen enkele vorm van schending van het cordon sanitaire getolereerd zal worden. Geen enkele”, aldus Laaouej. “De beslissing van de Brusselse PS schept een duidelijk kader.”

Laaouej, die ook de voorzitter is van de PS-fractie in de Kamer, benadrukt dat de beslissing niets te maken heeft met de afkomst van Kir. “Dit is geen kwestie van origine, maar van respect voor waarden. (…) De PS vertegenwoordigt een programma dat strijdt tegen racisme en xenofobie en elke vorm van discriminatie. We zijn populair bij mensen van buitenlandse origine omwille van die waarden.”

bron: Belga