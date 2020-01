“Boeing verwacht 737 MAX niet voor zomer in de lucht”

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing verwacht dat de luchtvaartautoriteiten niet voor juni of juli de toestemming zullen geven om weer te vliegen met de 737 MAX. Dat schrijft de Amerikaanse zender CNBC op basis van bronnen nabij het dossier. Dat is maanden later dan het bedrijf tot nu toe verwachtte. Het bericht duwde het aandeel Boeing tot bijna 4 procent in het rood op de beurs van New York. De 737 MAX-vliegtuigen van Boeing staan sinds midden maart vorig jaar wereldwijd aan de grond, na twee crashes op vijf maanden tijd. Daarbij vielen 346 doden.

Veel luchtvaartmaatschappijen die 737 MAX-toestellen in de vloot hebben, houden nu al rekening met een onbeschikbaarheid tot zeker juni.

In België heeft TUI fly vier 737 MAX-vliegtuigen in de vloot.

bron: Belga