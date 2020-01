“Er is bijna in sneltreinvaart een euthanasie-goedkeuring gebeurd, die niet had gehoeven. Tine heeft geen waardig einde gekregen, integendeel.” Dat getuigde de vader van Tine Nys voor het hof van assisen in Gent. Hij vroeg zich ook af of zijn dochter uitbehandeld was na de diagnose autisme. De vader erkende zijn tekortkomingen in de opvoeding van zijn kinderen. “Het klopt dat ik een vrij afwezige vader was, in die zin dat ik soms laat moest werken en in het weekend. Dat spijt me enorm. (..) Maar als er problemen waren, kon Tine op ons rekenen”, zei Guido Nys. “Op haar achttiende ging ze alleen gaan wonen. Dat liep niet van een leien dakje. Het alleen zijn, en de symptomen waar we toen nog geen weet van hadden, speelden haar parten.”

De laatste diagnose bleek autisme. “We kregen de diagnose, maar kregen nooit te horen wat eraan kon gedaan worden. De psychiater (de derde beschuldigde, nvdr.) zei dat ze meerderjarig was en dat de euthanasie haar beslissing was. (..) Het is wel je kind. Ik heb Tine zien geboren worden en zien sterven. Dat wens ik geen enkele ouder toe, zijn kind te zien sterven.”

bron: Belga