Bennett schiet meteen raak voor Deceuninck-Quick.Step in Tour Down Under

Sam Bennett heeft de openingsetappe in de 22e Tour Down Under (WorldTour) op zijn naam gebracht. De aanwinst van Deceuninck-Quick.Step sprintte na 150 km in Tanunda naar de zege voor onze landgenoot Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) en de Slovaak Erik Baska (Bora-hansgrohe). Het peloton kreeg vandaag vijf rondjes van 30 km voorgeschoteld met aankomst in Tanunda, een rit met een eerste kans voor de sprinters. Onderweg lagen er twee tussensprints, na 15 en 75 km, waar drie seconden te verdelen werden. Het Mitchelton-Scott van titelverdediger Daryl Impey toonde zich meteen gretig en hield het peloton onder controle in de eerste 15 km, waar Impey in de sprint de volle buit greep.

Pas daarna kreeg de vroege vlucht een vrijgeleide. Joey Rosskopf (CCC), Jarrad Drizners (UniSA), Michael Storer (Team Sunweb) en Dylan Sunderland (NTT) waagden hun kans en verzamelden maximaal 4:15 bonus. Rosskopf werd als laatste vluchter gegrepen op 35 km van het eind waarna Lotto Soudal het tempo opvoerde met Thomas De Gendt op kop en late aanvalspogingen weinig kans kregen. In de laatste 10 km namen de sprintersploegen Bora-hansgrohe, Deceuninck-Quick.Step, Lotto Soudal en UAE Emirates de controle en werd de sprintvoorbereiding ingezet.

In die sprint werd Bennett perfect gelanceerd door zijn ploegmaat Morkov en pakte hij zijn eerste zege voor z’n nieuwe werkgever, voor onze landgenoot Jasper Philipsen. Hij is meteen ook de eerste leider met vier tellen voorsprong op Philipsen en zes op Erik Baska. Daryl Impey staat vierde op zeven seconden.

Morgen leggen de renners 135,8 km af van Woodside naar Stirling.

