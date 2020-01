Belgen in het buitenland – Manchester City wint na assist van De Bruyne bij Sheffield United

Manchester City heeft dinsdag op de 24e speeldag van de Engelse Premier League met 0-1 gewonnen bij Sheffield United. Kevin De Bruyne bezorgde Sergio Agüero met een mooie voorzet de assist voor het enige doelpunt. De Bruyne is de eerste speler in de geschiedenis van de Premier League die er in drie verschillende seizoenen in slaagt om vijftien of meer assists te verzorgen. Dinsdag was het Agüero (73.) die daar van kon profiteren. City verstevigt zijn tweede plaats en heeft nu zes punten meer dan nummer drie Leicester. Leider Liverpool blijft op dertien punten buiten bereik.

Bij Brighton mocht Leandro Trossard invallen na een uur, maar hij verloor wel met 3-1 van Bournemouth. Wilson (36.) bracht de thuisploeg voor, Gross (41.) verdubbelde de score met een owngoal. Wilson (74.) maakte er met zijn tweede 3-0 van, Mooy (82.) zorgde nog voor de eerredder.

Bij Watford mocht Christian Kabasele in de 92e minuut nog heel even opdraven tegen Aston Villa, maar hij liet wel nog een punt ontsnappen. Deeney (38.) had Watford op voorsprong gebracht, Luis (68.) maakte er 1-1 van. De winnende treffer van Konsa volgde pas in de 95e minuut.

In Nederland wist AZ zich te plaatsen voor de kwartfinales van de beker. Het won, met Stijn Wuytens in de basis, met 0-2 bij FC Oss. De Belgische verdediger werd middenin de tweede helft vervangen door Jordy Clasie (ex-Club Brugge). Bij de thuisploeg stond Olivier Rommens aan de aftrap.

bron: Belga