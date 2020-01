“Als Tine euthanasie wou, moesten wij ‘sterf dan maar’ zeggen?”

“In het geval van een zelfmoordpoging verwacht de maatschappij dat je alles doet om iemand te redden, maar in het andere geval, als Tine euthanasie wou, moesten wij eigenlijk ‘sterf dan maar’ zeggen? Dat vind ik heel gruwelijk.” Dat zei de jongste zus van Tine Nys, die in 2010 euthanasie kreeg, voor het Gentse hof van assisen. “Er wordt gesuggereerd dat we haar lijden onderschat hebben, maar we focusten eerder op de goeie momenten.” De jongste zus zei dat ze een goede band had met haar zus. “We waren geen doorsneegezin, maar ik heb goede herinneringen aan mijn jeugd. Tine heeft er onrechtstreeks voor gezorgd dat ik nu twee prachtige kinderen heb. Zij heeft me toen voorgesteld aan mijn toenmalige partner, ze was de meter van mijn oudste kind.”

Tine leed onder haar laatste relatiebreuk, verklaarde Lotte Nys. “Ze is ‘mega gecrasht’ na het beëindigen van de relatie. (..) Ze zat in een zware depressie en in een tunnelvisie. (..) Ze belde me heel overstuur. Ik zei ‘doe eens normaal’, maar ze riep ‘dat is net het probleem. Ik ben niet normaal. Ik ga euthanasie laten doen’. Uit een reflex heb ik mijn gsm tegen de muur gegooid. Dat was een kortsluiting.”

bron: Belga