VIDEO. Gezinnen zitten gevangen in langs buiten én binnen bevroren flatgebouw

In het Russische Irkoetsk zitten vier gezinnen gevangen in een flatgebouw dat langs buiten en binnen bevroren is nadat de verwarmingsbuizen ontploften.

Het gebouw was vroeger een militaire school, maar werd in 2009 omgebouwd tot verschillende sociale woningen. Omdat de sociale huisvestingsmaatschappij er enkele jaren later mee stopte, trokken de meeste bewoners uit het gebouw weg. Daardoor verkrotte het grootste deel van de appartementsblok. Vier gezinnen bleven echter, en wonen nu in een gebouw waarvan zowel de vloeren als de plafonds bedekt zijn met een dikke laag ijs. Bekijk de hallucinante beelden hieronder.