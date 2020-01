Ozzy Osbourne heeft ziekte van Parkinson

Ozzy Osbourne heeft de ziekte van Parkinson. Dat vertelde de rockster tijdens een interview met ‘Good Morning America’.

De 71-jarige Ozzy sukkelt al langer met zijn gezondheid, zo viel hij vorig jaar toen hij ’s nachts naar het toilet moest, moest hij operaties ondergaan en schreven verschillende media dat hij op zijn sterfbed zou liggen.

Geheim

Desondanks wou Ozzy zijn ziekte niet geheim houden voor de wereld. “Ik ben niet goed in geheimen, ik wil er niet mee rondlopen”, zei hij. Ook zijn vrouw Sharon reageerde in het interview op het nieuws. “Het is PRKN 2. Er zijn zoveel verschillende soorten Parkinson. Het is geen doodvonnis, maar het beïnvloedt bepaalde zenuwen in je lichaam.”