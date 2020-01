Netflix toont interesse in Harry en Meghan

De laatste ontwikkelingen in het Britse koningshuis doen de populaire serie ‘The Crown’ bijwijlen verbleken. In plaats om jaren te wachten om het levensverhaal van de royals te verfilmen, heeft Netflix nu interesse getoond om de échte Harry en Meghan binnen te halen.

“Wie zou er níet geïnteresseerd zijn? Ja, zeker”, reageerde Netflix-manager Ted Sarandos toen hem werd gevraagd of hij zou willen samenwerken met de voormalig ‘Suits’-actrice en haar man. Dat schrijft The Guardian. Netflix maakte eerder al een serie over Harry’s oma, koningin Elizabeth. Van de Britse dramaserie The Crown, met in de hoofdrol Olivia Colman, verscheen in november een derde seizoen.

Op zoek naar werk

De interesse van de streamingsdienst werd opgewekt nadat de afvallige royals hadden aangegeven vanaf dit jaar zelf hun geld te willen verdienen. De twee kloppen zelfs al schaamteloos aan bij productiehuizen met de vraag of er werk is.

Disney?

Eerder deze maand verscheen een video waarin te zien is hoe Harry bij Disney-baas Bob Iger smeekt of hij een klus heeft voor Meghan. “Wist je dat ze ook voice-overs doet”, vroeg hij destijds aan de zichtbaar verraste Disney-baas. “Ze is echt geïnteresseerd”, vervolgde de prins. “We zouden het geweldig vinden om te proberen. Dat is een geweldig idee”, reageerde Iger vervolgens.

Meghan sprak onlangs ook al een voice-over in voor een productie van Disney. In ruil voor haar stem gaat een donatie naar hulporganisatie Elephants Without Borders, die zich inzet voor het behoud van olifanten in het wild. Of dat ging om een eenmalige klus, is niet duidelijk.