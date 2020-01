Hond die achtergelaten werd omwille van ‘raar’ uiterlijk, vindt nieuw baasje

Een Siberische husky die een jaar geleden achtergelaten werd door haar hondenfokker, heeft eindelijk een nieuw baasje. Volgens de fokker vond hij niemand voor haar omdat ze er “erg vreemd” uitziet.

Vorig jaar liet een hondenfokker zijn Siberische husky achter in het hondenasiel Husky House in Matawan (New Jersey). Jubilee is kerngezond, maar ze heeft een afwijking aan haar oogleden waardoor ze altijd een beetje verrast lijkt te kijken.

Anders dan andere husky’s

Ook in het asiel vonden ze niet meteen een baasje voor de 4-jarige hond, dus deelden ze een oproep op Facebook. “Mijn naam is Jubilee. Ik ben een 4-jarige vrouwelijke husky die al heel lang bij Husky House woont. Ik kwam van een fokker die me blijkbaar niet verkocht kreeg omdat hij zei dat ik er “raar” uitzag. Husky’s zijn majestueuze honden en ik weet niet waarom ik er niet zoals de anderen uitzie. Ik wou dat ik ook zo mooi was zodat iemand mij als hond zou willen.”

Eigen familie

“Ik vind andere honden leuk, maar met katten kom ik niet zo goed overeen. Ik hou heel veel van mensen, maar ik ben soms een beetje verlegen omdat mensen vaak lachen met hoe ik eruitzie. Wil er echt niemand een husky die er een beetje gek uitziet? Ik wou dat ik een eigen familie had die van me kan houden, ook al ben ik niet mooi”, klonk het.

Baasje gevonden

Het bericht werd massaal gedeeld en uiteindelijk werd er een baasje voor Jubilee gevonden. “Bedankt aan iedereen die het verhaal van Jubilee heeft gedeeld. Ze heeft nu een thuis voor altijd gevonden bij ervaren dierenvrienden die al eerder een husky adopteerden bij ons. Ze kan nu met haar nieuwe familie een geweldig nieuw leven beginnen”, aldus Husky House.