Hilarisch! Man doet DIT om niet te moeten trouwen met zijn vriendin

Een Chinese man is wel heel erg ver gegaan om onder zijn huwelijk uit te muizen. Hij stal iets, wetende dat hij daardoor opgepakt zou worden en hij met rust gelaten zou worden door zijn vriendin.

Trouwen, het doet wat met een mens. De ene wordt gelukkig door de gedachte alleen al, de andere doet het in zijn broek van de schrik. Een Chinese man behoort duidelijk tot die tweede categorie. Meneer Chen wilde absoluut niet trouwen met zijn vriendin, maar kon het niet echt overbrengen aan haar. Daarom besloot hij om een Bluetooth speaker van 261 euro te stelen uit een dansstudio in Shanghai.

Gelach in politiekantoor

Chen werd dezelfde dag nog opgepakt door de politie. Zijn bekentenis zorgde echter voor heel wat gelach in het politiekantoor. “Ik deed het omdat mijn vriendin met mij wil trouwen, maar ik niet met haar. Ik wist dat ik opgepakt ging worden. Ik wilde eerst gewoon weglopen, maar ik was zo boos. Ik vond het wel straf dat jullie me zo snel wisten te vinden”, vertelde hij.

Even in de gevangenis

De man hoopte dat zijn arrestatie zijn vriendin zodanig zou teleurstellen dat ze met hem zou breken. Hij zit momenteel in de gevangenis, maar dat zou naar verluidt niet voor lang zijn. Het is vooralsnog onduidelijk of zijn plannetje uiteindelijk gewerkt heeft…