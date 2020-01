Leuven is waar de

toekomst vorm krijgt

De Leuvense zandbodem is van nature weinig vruchtbaar en toch schieten beloftevolle start-ups er als paddenstoelen uit de grond. Wij zetten vijf Leuvense start-ups waar je dit jaar van zal horen op een rijtje.

REIN4CED

Uit de Leuvense grond gestampt in 2015, de productie begon midden vorig jaar. Op een missie om een revolutionaire wind te laten waaien doorheen de fietsindustrie, met fietsen op maat opgetrokken uit innovatieve materialen. REIN4CED patenteerde een ultrastevig, impactresistent materiaal bestaande uit koolstof- en staalvezel. De carbontweewielers hebben een pluimgewicht en zijn dan ook uiterst geschikt als koersfiets.

SettleMint

Opgericht in 2016 met een duidelijk doel voor ogen: blockchain-applicaties toegankelijker maken voor organisaties en bedrijven. Met een speciaal platform zorgt de start-up voor helderheid in het kluwen van de blockchaintechnologie, waardoor een efficiënt businessconcept uit de toepassing kan gepuurd worden. Met 3,4 miljoen euro aan beschikbare fondsen is het geloof in deze starter alvast groot.

Virovet

Deze biotech start-up werd geboren in 2015 en werkt rond de ontwikkeling van een nieuwe generatie vaccins. Het bedrijf baseert zich daarvoor op ‘plasmid-launched live attenuated viruses‘; technologie die zijn oorsprong vindt bij de universiteit van Leuven. De start-up ontwikkelt momenteel ’s werelds eerste antivirale geneesmiddel tegen de Afrikaanse varkenspest.

Sweepatic

Een platform dat bedrijven weerbaarder maakt tegen cyberaanvallen: daar werkt deze starter aan, die het levenslicht zag in 2016. Sweepatic wil daarenboven informatie verschaffen aan zijn klanten over cyberveiligheid en het zich pro-actief wapenen tegen bedreigingen in cyberspace.

Investsuite

Met geboortejaar 2018 de jongste start-up uit dit lijstje, maar daarom niet minder veelbelovend. Deze ‘wealthtech’ start-up helpt banken, makelaars, fondsbeheerders en andere financiële instanties om de beleggingen van hun cliënten beter te managen. Het plan: de wereld van het vermogensbeheer revolutionaliseren en digitaliseren. De 2 miljoen euro aan investeringen is daarbij een krachtige duw in de rug.