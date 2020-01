“Zelf bij twee negatieve adviezen kan ik euthanasie uitvoeren”

De dokter die de opzettelijke levensbeëindiging uitvoerde van de 38-jarige Tine Nys in 2010 stelt dat het oordeel van de twee andere artsen die de euthanasiewet voorziet, niet van tel is. “Zelf bij twee negatieve adviezen kan ik de euthanasie uitvoeren. De wet zegt dat een positief of negatief advies niet uitmaakt”, verklaarde de beschuldigde. De 58-jarige huisarts van Tine Nys, de tweede beschuldigde, trad op als voorafgaand aan de levensbeëindiging geraadpleegde arts. Volgens de wet moet die onafhankelijk zijn ten opzichte van de patiënt, maar volgens het onderzoek kan hij als haar huisarts sinds 1998 niet als onafhankelijk beschouwd worden. De derde beschuldigde is een 67-jarige vrouw uit Oosterzele, die als psychiater geconsulteerd werd. Volgens de wet moet ook die onafhankelijk zijn ten opzichte van de patiënt, maar volgens het openbaar ministerie had ze Tine Nys in behandeling.

“Ik sta achter haar beslissing als arts en goede vriend van mijn patiënte maar betreur toch haar beslissing”, besloot de huisarts in zijn advies. De uitvoerende arts stelt dat de huisarts wel onafhankelijk kon oordelen. “In veel gevallen wordt de huisarts als onafhankelijk beschouwd als die in eer en geweten oordeelt. De wet zegt dat een positief of negatief advies niet uitmaakt. Ik heb de wet gevolgd. Zelf bij twee negatieve adviezen kan ik de euthanasie uitvoeren”, zei de uitvoerende arts.

bron: Belga