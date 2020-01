Weerbericht: droog maar grijs weer in Vlaanderen

Deze namiddag is het rustig en droog. In het zuidoosten van het land verschijnen opklaringen maar elders blijft het vaak zwaarbewolkt en nevelig met enkele schaarse opklaringen. De maxima schommelen tussen 2 en 5 graden. Dat meldt het KMI dat waarschuwt voor gevaar op CO-intoxicatie door ongunstige omstandigheden.

Vanavond en -nacht blijft het droog met opnieuw vorming van nevel, (aanvriezende) mist en lage bewolking. De minima liggen tussen +2 graden aan zee en -3 graden in de Ardennen.

Morgenochtend is het grijs met vooral in het centrum en het westen nevel en mist, die lokaal kan aanvriezen. Ten zuiden van Samber en Maas verschijnen er brede opklaringen maar elders blijft de lage bewolking hardnekkig hangen. De maxima schommelen tussen 1 en 5 graden. Dinsdagavond en -nacht blijft het licht bewolkt ten zuiden van Samber en Maas. Elders vaak grijs met opnieuw vorming van nevel en aanvriezende mist en kans op gladde wegen. Minima tussen +2 graden aan zee en -5 graden in de Ardennen.

Na een koude nacht met op vele plaatsen nachtvorst, start woensdag met ochtendgrijs. In sommige streken is motregen mogelijk en dit kan in de ochtend tijdelijk bevriezen. In Belgisch Lotharingen zijn gedurende het grootste deel van de dag brede opklaringen mogelijk. De maxima liggen tussen 2 en 3 graden in de Ardennen en 7 en 8 graden aan de kust.

Donderdag start grijs in vele streken met soms een slechte zichtbaarheid. In de namiddag ontstaan geleidelijk brede opklaringen in het oosten van het land. Deze kunnen zich in de avond uitbreiden naar het centrum. De maxima liggen tussen 3 en 6 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het oosten.

bron: Belga