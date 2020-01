Vier kinderen van IS-weduwen Wielandt en Abouallal onderweg naar België

Vier van de zes kinderen van de IS-weduwen Tatiana Wielandt (27) en Bouchra Abouallal (26) zijn met het vliegtuig onderweg van Turkije naar ons land. Dat bevestigt hun advocaat Walter Damen in een persmededeling. De moeders zijn volgens hem akkoord gegaan met hun terugkeer. De twee jongste kinderen zullen nog verder bij de twee vrouwen verblijven in de gevangenis.

De kinderen die terugkeren zijn 8, 7, 5 en 5 jaar. “Ze zullen eerst gehospitaliseerd worden en dan zal vervolgens worden bekeken waar ze kunnen worden opgevangen”, zegt meester Damen. “Deze procedure is de gebruikelijke procedure voor de jeugdrechtbank en wordt uitgevoerd zoals omschreven in het Vlaamse parlement.”

Damen wenst voorts vanuit de positie van de grootouders en de kinderen te benadrukken dat deze kinderen geen verantwoordelijkheid dragen voor de fouten van hun ouders. “De kinderen waren bijzonder jong en hadden geen keuze om te worden meegenomen naar een plaats van verderf.”

Ook het afstaan van de kinderen was een keuze van de ouders. “Een terechte keuze waarbij iedereen hoopt dat deze kinderen op een menswaardige en vooral onschuldige manier verder door het leven zullen kunnen gaan en kunnen doen waar elk kind recht op heeft, namelijk spelen, zich ontwikkelen, studeren en een menswaardige toekomst tegemoet gaan. Dit alles zal onder nauw toezicht gebeuren van de overheid en de bevoegde instanties. De kinderen hebben het recht om vergeten te worden als ‘IS-kinderen’ en naar de toekomst toe te worden onthouden als gewone kinderen.”

Ook het parket van Antwerpen bevestigt dat de kinderen op weg zijn naar België. “We hebben hun terugkeer samen met het federaal parket, de federale gerechtelijke politie van Antwerpen, de lokale politie van Antwerpen en ZNA zorgvuldig voorbereid. Ze zullen na aankomst meteen een medisch check-up krijgen”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal hadden zich in november aangegeven bij de Turkse politie. Ze hadden met hun zes kinderen meer dan twee jaar vastgezeten in een Koerdisch kamp in Noord-Syrië. Via hun advocaat hadden ze drie kort gedingen aangespannen om te eisen dat België de vrouwen en hun kinderen zou terughalen, of daar minstens de inspanning toe zou doen.

De eerste twee kort gedingen werden afgewezen, van het derde werd afstand gedaan, toen bleek dat beide vrouwen, met hun kinderen, naar Turkije waren kunnen vluchten. Wielandt en Abouallal zitten momenteel in een Turkse cel. Ze stonden internationaal geseind, nadat ze door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld werden tot vijf jaar cel en 8.000 euro boete voor hun deelname aan de activiteiten van een terroristische groep als vrouwen van (gesneuvelde) Syriëstrijders.

