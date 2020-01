Twee agenten gedood bij schietpartij in Hawaï

Bij een schietpartij in de buurt van een toeristische bestemming in Honolulu zijn zondag twee agenten om het leven gekomen. Volgens lokale media stak de verdachte zijn hospita neer toen ze hem uit het huis wou zetten en opende hij vervolgens het vuur op de politie toen die aankwam. Nadien stak hij het huis in brand. Het vuur verspreidde zich naar minstens vier woningen in de Diamond Head wijk in de Hawaiaanse hoofdstad Honolulu, aldus Hawaii News Now, een lokaal filiaal van CNN.

Een derde agent is zwaargewond en de hospita verkeert in kritieke toestand.

Nog volgens lokale media is de schutter waarschijnlijk omgekomen bij de brand en is er geen klopjacht geopend.

“Onze hele staat rouwt om het verlies van twee politieagenten die vanmorgen tijdens de dienst zijn gedood”, schreef gouverneur David Ige op Twitter.

Bron: Belga