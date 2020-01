Timothy Derijck trekt van AA Gent naar KV Kortrijk

Timothy Derijck trekt na anderhalf seizoen de poorten van de Ghelamco Arena achter zich dicht. De verdediger verlaat AA Gent en ondertekende een contract tot medio 2022 bij KV Kortrijk, zo maakten beide clubs bekend. De Buffalo’s plukten Derijck in augustus 2018 weg bij Zulte Waregem, waarmee hij de Beker van België won in 2017. Zijn overeenkomst in Gent duurde twee seizoen en zou komende zomer dus ten einde lopen. De verdediger knokte zich een jaar geleden in de ploeg van Jess Thorup, maar mede door een blessure kwam de 32-jarige Derijck dit seizoen nog niet in actie.

Voordien had het jeugdproduct van Anderlecht vooral in Nederland gevoetbald. Hij verdedigde er de kleuren van Feyenoord, NAC Breda, ADO Den Haag, PSV en FC Utrecht. In het seizoen 2007-2008 was hij ook al even actief in de Jupiler Pro League bij FC Dender.

Nu zal Derijck dus de kleuren van KV Kortrijk verdedigen. Hij ondertekende er een contract voor 2,5 seizoenen, tot medio 2022. “Met 262 wedstrijden op het hoogste niveau in de Eredivisie en 125 in de Jupiler Pro League voegt Timothy de nodige ervaring toe aan onze verdediging”, aldus de Kerels op hun website.

bron: Belga