Tennissterren veilen memorabilia voor Australische bosbranden

Uit de tenniswereld komen er al een tijdje tal van initiatieven om de slachtoffers van de bosbranden in Australië te helpen. Vandaag opende er op eBay ook een veiling met memorabilia die de tennissterren ter beschikking stelden. Er kan onder meer geboden worden op de schoenen waarmee Naomi Osaka in 2018 het US Open won, een tennisles van Goran Ivanisevic, een dubbelpartij met Alicia Molik en Casey Dellacqua en tal van gesigneerde rackets en outfits. Ook de Belgen leverden een bijdrage. Net als de andere deelnemers op de recente ATP Cup zorgden David Goffin, Steve Darcis, Kimmer Coppejans, Sander Gillé en Joran Vliegen voor een gesigneerd schilderijtje. Een stormloop op het kunstwerkje met daarop de Belgische vlag, een glas bier, een frietzak, het Atomium en een rode duivel is het vooralsnog niet. Deze namiddag was er 3,55 Australische dollar (2,2 euro) geboden, maar biedlustigen hebben nog bijna drie dagen de tijd.

“Top of the Bill” is “het ultieme tennisweekend voor twee op het Australian Open”. Voor 100.000 Australische dollar (62.000 euro) woon je zowel de vrouwen- als de mannenfinale bij, mag je met beide winnaars op de foto, ga je ontbijten met Rod Leaver, krijg je een tennisles van Jim Courier en drink je een koffietje met Pat Rafter. Vier overnachtingen in Melbourne zijn inbegrepen.

Een exhibitie in de Rod Laver Arena met Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Nick Kyrgios, Alexander Zverev, Naomi Osaka, Serena Williams, Petra Kvitova, Caroline Wozniacki en Coco Gauff bracht afgelopen woensdag al 3 miljoen euro op.

Nadal en Federer doneerden samen 250.000 Australische dollar (155.000 euro), John Isner schenkt een vierde van zijn prijzengeld weg en tal van spelers beloofden een bedrag te storten voor elke ace die ze slaan. Fans kunnen zich daarbij aansluiten en ook een som bijdragen voor elke ace van hun favoriete speler. Een ace van Federer brengt zo al 523,35 dollar op. Die van Kyrgios, Nadal an Ashleigh Barty zijn goed voor respectievelijk 300, 202,50 en 101 dollar.

Bron: Belga