Speekseltest gaf vals positief resultaat in onderzoek naar ongeval met 2 doden in Genk

De autobestuurder die op 1 december in Genk betrokken was bij een ongeval dat aan twee mensen het leven kostte, blijkt nu toch geen cocaïne te hebben gebruikt. De Bulgaarse bestuurder had nochtans positief getest, maar de gebruikte speekseltest blijkt niet onfeilbaar te zijn. Op 1 december 2019 vond op de Onderwijslaan in Genk een verkeersongeval plaats met zware gevolgen voor een Turks koppel. Een Bulgaarse bestuurder, die op de voorrangsweg reed, kwam in botsing met het voertuig van het koppel zestigers, die allebei het leven lieten. Meteen na de aanrijding nam de politie een speekseltest af en die was positief voor het gebruik van cocaïne, maar de man had verklaard dat hij geen drugs had ingenomen.

Verder onderzoek in een lab, namelijk de speekselanalyse, heeft zijn verklaringen bevestigd: het blijkt om een vals positief resultaat te gaan. Het was al langer bekend dat de speekseltest, die de politiediensten sinds enkele maanden gebruiken, niet onfeilbaar is.

“Het is toch wel straf dat dit gebeurt in zo’n ernstig dossier”, zegt advocaat Peter Donné. “Mijn cliënt kreeg de stempel van cocaïnegebruiker op zich gekleefd en zou onder invloed een dodelijk ongeval hebben veroorzaakt. Zijn familie werd er ook mee geconfronteerd. Nochtans had hij hen verteld dat hij nooit cocaïne of andere verdovende middelen gebruikte.”

“De man heeft een tijdje ondergedoken geleefd, zodat de gemoederen zouden bedaren”, aldus nog advocaat Peter Donné. “Hij is opgelucht dat de fout is rechtgezet en dat de analyse bewezen heeft dat hij geen drugs had gebruikt.”

“Zo’n speekseltest mag niet zomaar worden afgenomen. Er moeten uiterlijke zichtbare tekenen bij de persoon zijn. Daarom wordt een gestandaardiseerde checklist gehanteerd. In het geval van mijn cliënt was er sprake van glanzende ogen, gestamel en gestotter, hij leek gedesoriënteerd in tijd en ruimte, mentaal verward en hij had een bleke huidskleur. Veel van die elementen zijn niet onlogisch als je net zo’n zware klap hebt gehad”, besluit Donné.

De tenlastelegging van het rijden onder invloed van drugs valt weg, maar de man zou wel te snel hebben gereden. De zaak zal dus wel door een politierechtbank behandeld moeten worden.

Een bestuurder die bij de speekseltest positief blijkt, speelt meteen zijn rijbewijs kwijt voor twee weken. Bij een dodelijk verkeersongeval wordt wel sowieso het rijbewijs ingetrokken.

bron: Belga