Solvay kent chemieprijs van 300.000 euro toe aan professor Carolyn Bertozzi

Solvay heeft de Chemistry for the Future Solvay Prize voor 2020 toegekend aan Carolyn Bertozzi, professor in de scheikunde aan de Amerikaanse Stanford University, voor het uitvinden van “bio-orthogonale chemische reacties die kunnen worden uitgevoerd in levende cellen en organismen”. Deze reacties kunnen bepaalde moleculen in cellen markeren en ze zo in beeld brengen, identificeren voor doelgerichte medicatie en gebruiken voor het maken van volgende generaties biotherapeutica. Dat zal helpen bij het diagnosticeren en behandelen van ziekten op lange termijn, met name bij kanker en besmettelijke ziekten. Dat meldt Solvay vanavond. De Chemistry for the Future Solvay Prize wordt elke twee jaar toegekend aan een wetenschapper die zich heeft onderscheiden door belangrijke ontdekkingen die de grondslag vormen voor de chemie van de toekomst en bijdragen aan de menselijke vooruitgang. De winnaar wordt gekozen door een onafhankelijke jury van zes gerenommeerde wetenschappers, onder wie een Nobelprijswinnaar.

Professor Carolyn Bertozzi is een pionier en vooraanstaand wetenschapper op het gebied van chemische biologie en glycowetenschap. Ze bedacht de term “bio-orthogonale chemie” voor chemische verbindingsreacties die kunnen plaatsvinden in levende cellen met behoud van hun integriteit.

De uitreiking van de prijs vindt plaats op 10 maart in het Paleis der Academiën in Brussel.

bron: Belga