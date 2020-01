Repatriëring vrouwelijke terreurverdachte doet Noorse coalitie de das om

De repatriëring van een vrouwelijke terreurverdachte uit Syrië heeft de Noorse regeringscoalitie doen vallen. De rechtspopulistische Fremskrittspartiet of Vooruitgangspartij stapt uit de coalitie. De 29-jarige vrouw, van Pakistaanse oorsprong, groeide op in Noorwegen. Ze kwam vrijdagavond aan in Noorwegen, met haar twee kinderen, en werd meteen opgepakt. Volgens haar werd ze tegen haar wil vastgehouden in Syrië.

De beslissing om de vrouw, die voor IS vocht in Syrië, naar Noorwegen over te brengen, zorgt al even voor nervositeit binnen regering. De beslissing viel al in oktober vorig jaar na berichten dat de vijfjarige zoon van de vrouw ziek zou geweest zijn.

De roep om vanuit de Vooruitgangspartij om uit de coalitie stappen klonk steeds luider.

Premier Erna Solberg, zelf van de Conservatieve Partij, zat vandaag al samen met de partijleidster van de Vooruitgangspartij, Siv Jensen, om de zaak te bespreken. Ze kreeg te horen dat de Vooruitgangspartij de kinderen nog zou verwelkomd hebben, maar dat de vrouw een stap te ver was. “We sluiten geen compromis met mensen die bij een terreurorganisatie aangesloten waren”, aldus Jensen.

De Noorse grondwet voorziet geen ontbinding van het 169 zetels tellende parlement tussen verkiezingen. De regeringspartijen moeten dus zelf een nieuwe coalitie zoeken als een partij opstapt.

De volgende verkiezingen vinden in 2021 plaats.

Nu de Vooruitganspartij opstapt, bestaat de Noorse coalitie naast Solbergs Conservatieve Partij nog uit de liberalen en de christendemocraten.

