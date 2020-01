Real Madrid trekt beloftevolle Braziliaan Reinier aan

Real Madrid heeft de beloftevolle aanvallende middenvelder Reinier Jesus Carvalho aangetrokken. Dat heeft het team van Thibaut Courtois en Eden Hazard laten weten. De 18-jarige Braziliaan komt over van Flamengo in zijn thuisland en ondertekent in de Spaanse hoofdstad een contract tot juni 2026. Reinier won eind november met Flamengo eerst de Copa Libertadores en daarna de Braziliaanse landstitel. Met zes doelpunten in veertien competitiewedstrijden had het talent een belangrijk aandeel in het behalen van de nationale titel. Reinier kon rekenen op interesse van heel wat Europese topclubs, maar zet zijn loopbaan dus in Madrid verder. Real laat weten dat de middenvelder in eerste instantie zal acclimatiseren bij de reserveploeg.

Volgens Spaanse media betaalt Real zo’n 30 miljoen euro voor de youngster. Reinier speelde in de Braziliaanse jeugdelftallen en maakt ook deel uit van het olympische team.

bron: Belga