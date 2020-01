Qualifying School darts – Lisa Ashton grijpt als eerste vrouw een PDC Tour Card

Lisa Ashton is er als eerste vrouw in de geschiedenis in geslaagd via de Qualifying School een PDC Tour Card te veroveren. De 49-jarige Engelse verzamelde daarvoor de afgelopen dagen net genoeg punten op de Britse Qualifying School in Wigan. De viervoudige wereldkampioene (2014, 2015, 2017, 2018) heeft nu twee jaar lang startrecht in de PDC-toernooien. De Engelse Fallon Sherrock, die vorige maand geschiedenis schreef door als eerste vrouw een wedstrijd te winnen op het wereldkampioenschap van de PDC, en de Japanse Mikuru Suzuki, de regerende wereldkampioene, redden het niet. Sherrock valt niet helemaal uit de boot. Haar prestaties op het WK in het Alexandra Palace van Londen, waar ze na Ted Evetts (PDC-73) ook nog de Oostenrijker Mensur Suljovic (PDC-12) uitschakelde, leverden haar eerder al uitnodigingen op voor de Premier League (als challenger) en de World Series.

Bron: Belga