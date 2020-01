Premier League – Aston Villa plukt Mbwana Samatta weg bij KRC Genk

Mbwana Samatta ruilt KRC Genk voor Aston Villa. Dat heeft de huidige nummer 18 uit de Premier League maandagavond laten weten. De 27-jarige Tanzaniaanse aanvaller ondertekent een contract voor 4,5 seizoenen. Genk haalde Samatta in 2016 bij het Congolese TP Mazembe. In Limburg groeide hij uit tot sterkhouder en goalgetter. Bij KRC was hij in 191 wedstrijden in totaal goed voor 76 treffers en twintig assists. Vorig seizoen had de Tanzaniaan met 23 doelpunten in de competitie een bijzonder groot aandeel in de Genkse titel. Dit seizoen zit hij aan in totaal tien stuks, waarbij drie doelpunten in de Champions League.

Aston Villa kan de doelpunten van Samatta prima gebruiken, want het levert nog vol strijd voor het behoud. Bij Villa voetbalt Björn Engels.

bron: Belga