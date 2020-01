Onvoldoende toegang tot betaald werk voor bijna half miljard mensen

Wereldwijd zijn er bijna een half miljard mensen die onvoldoende toegang tot betaald werk hebben of die minder betaalde uren werken dan ze eigenlijk zouden willen. Dat blijkt maandag uit het rapport ‘World Employment and Social Outlook’ van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). “Voor miljoenen mensen wordt het almaar moeilijker om een beter leven op te bouwen door te werken”, zegt Guy Ryder, de directeur-generaal van de IAO.

Volgens de IAO zijn er wereldwijd 188 miljoen werklozen en hebben 165 miljoen mensen niet genoeg betaald werk. Bovendien hebben 120 miljoen mensen geen toegang tot de arbeidsmarkt of hebben ze het actief zoeken naar werk opgegeven. De organisatie spreekt daarom van een “onderbenutting van het arbeidspotentieel” van wereldwijd meer dan 470 miljoen mensen.

Een oplossing lijkt niet meteen in zicht. Want de geleidelijke daling van de werkloosheidsgraad, die zich tussen 2009 en 2018 voordeed, wordt een halt toegeroepen. Voor de komende twee jaar verwacht IAO een stagnering van de huidige wereldwijde werkloosheidsgraad op 5,4 procent. Door een vertraging van de wereldwijde economische groei worden er niet genoeg nieuwe banen gecreëerd voor de nieuwkomers op de arbeidsmarkt, zo luidt de verklaring.

Uit het IAO-rapport blijkt ook dat er sprake is van een steeds grotere inkomensongelijkheid, onder meer omdat er onvoldoende kwaliteitsvolle banen gecreëerd zijn. Vooral de ontwikkelingslanden worden daardoor getroffen. “De voorbij achttien jaar is het gemiddelde inkomen per hoofd in de lage-inkomenslanden met maar 1,8 procent gestegen. De kloof met de lagere en de hogere middeninkomenslanden is breder geworden”, zo staat in het rapport.

Voorts stipt IAO het grote aantal “working poor” aan. In 2019 waren er wereldwijd meer dan 630 miljoen werkenden (19 procent van het totale aantal) “die niet genoeg verdienden om zichzelf en hun gezinnen uit extreme of gematigde armoede te trekken”, zegt de organisatie. Het aantal werkende mensen die in armoede verkeren neemt wereldwijd af, maar in de lage-inkomenslanden wordt nauwelijks vooruitgang geboekt.

Tot slot wordt nog gewezen op de dalende kwaliteit van de banen voor jonge werknemers in Europa. Dat is vooral een gevolg van het toenemend aantal tijdelijke banen. “Jonge werknemers doen onevenredig vaak oproepwerk en deeltijds werk, of werken als schijnzelfstandige”, besluit de IAO.

bron: Belga